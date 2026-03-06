O Mάικ Τζέιμς... απάντησε μέσω ανάρτησης σε όσα έγιναν με τον Οκόμπο κόντρα στη Φενέρ.

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε πρόβλημα απέναντι στην Μονακό, καθώς επικράτησε με 88-70 και ανέβηκε στο 22-7. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μία μεγάλη ένταση σημειώθηκε στον πάγκο των Μονεγάσκων. Συγκεκριμένα, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο πιάστηκαν στα χέρια στο τέλος με τον πρώτο να σπρώχνει με δύναμη τον συμπαίκτη του με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Maç sonu Mike James ile Okobo birbirine girdi ahauahauaau yiyin ulan birbirinizi pic.twitter.com/Fto2dCMLIS March 5, 2026

O Tζέιμς λίγες ώρες μετά έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter και έβαλε το «#blamemj», θέλοντας να πει κάτι. Προφανώς πως δεν φταίει για όλα αυτός και ότι δεν ευθύνεται εκείνος για όσα έγιναν με τον συμπαίκτη του.

Πάντως ένας ακόλουθος του, του έγραψε: «Αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν κερδίζεις το τρόπαιο», ενώ κάποιος άλλος τόνισε «Ποτέ δεν είδα GOATs όπως τον Σπανούλη ή τον Διαμαντίδη, να μαλώνουν με τους συμπαίκτες τους».