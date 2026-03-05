Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική (21:15) της Euroleague στο ΣΕΦ σε άλλο ένα ντέρμπι τη φετινή σεζόν.
Έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει το ματς στο Φάληρο, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής στη Euroleague.
Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία). Στο 18-10 είναι οι Πειραιώτες, στο 16-13 βρίσκονται οι «πράσινοι».
