Όπως αποκάλυψε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει shootaround στο ΣΕΦ την Παρασκευή το πρωί.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός έχει καθιερώσει από τότε που βρίσκεται στην Ελλάδα, η ομάδα του να πηγαίνει στο φαληρικό στάδιο κάθε φορά που παίζει με τους «ερυθρόλευκους», προκειμένου να κάνει τα σουτάκια την ημέρα του αγώνα.

Εφόσον το επιτρέπει η EuroLeague, ο προπονητής των «πρασίνων» εκμεταλλεύεται το γεγονός και όπως αποκάλυψε στη media day θα κάνει το shootaround στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής (06/03).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Άταμαν:

«Αύριο το πρωί αν κάνετε συνέντευξη Τύπου θα έχουμε σουτάκια στο ΣΕΦ. Αποφασίσαμε φέτος να προπονηθούμε εδώ, στο γήπεδό μας. Φέτος προπονούμαστε στο γήπεδό μας και μετά πετάμε. Οπότε, αύριο το πρωί θα πάμε για σουτάκια στο γήπεδό τους. Είναι ευγενικοί, μας δίνουν βάσει κανονισμού τον χρόνο για να προπονηθούμε εκεί. Θα το κάνουμε αύριο».