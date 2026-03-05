Χουάντσο: «Ο Λεσόρ δεν έχει να αποδείξει τίποτα»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση στις δηλώσεις του πριν το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του δεύτερου γύρου της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (06/03, 21:15) στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής.

Το νέο φυσικά είναι η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στις ομαδικές προπονήσεις, κάτι που έχει χαροποιήσει άπαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο, μεταξύ αυτών και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά

«Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος για τον Ματίας. Ξέρουμε μέσα στην ομάδα τι πέρασε εδώ και 1,5 χρόνο . Τον βλέπουμε κάθε μέρα τι κάνει, βλέπουμε την απογοήτευση, τη στεναχώρια, την οργή, την υπομονή. Είναι ότι χειρότερο για κάθε αθλητή οι τραυματισμοί. Θέλουμε υγιή και χαρούμενο τον Ματίας και θα είναι ξανά πίσω μαζί μας. Να είναι ο εαυτός του, δεν έχει να αποδείξει τίποτα να μην ακούει κανέναν και να κάνει περήφανο τον εαυτό του.

Θέλω να κερδίζω παιχνίδια, είτε είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Πρέπει να παίξουμε ως ομάδα, θα είναι πολύ δύσκολο ματς, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα και θα προσπαθήσουμε για τη νίκη».

Για την απουσία του Βεζένκοβ: «Δε μίλησα μαζί του, θα δούμε αύριο».

Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο αθλητισμός είναι για ενώνει τον κόσμο. Είμαι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».