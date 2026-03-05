Euroleague: Που θα δείτε τα ματς της Πέμπτης

Νίκος Καρφής
Euroleague: Που θα δείτε τα ματς της Πέμπτης
Η Euroleague συνεχίζεται την Πέμπτη, με την 30η αγωνιστική να περιλαμβάνει 4 αναμετρήσεις.

Έφτασε η ώρα για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, αφού τα Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Dubai BC αναβλήθηκαν.

Στις 19:45 έχουμε το Φενέρμπαχτσε – Μονακό, ενώ στις 21:30 η Αρμάνι υποδέχεται τη Μπάρτσα και η Βαλένθια τη Ζάλγκιρις. Στο ματς που κλείνει το πρόγραμμα, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το φαβορί κόντρα στη Βίρτους.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης

Φενέρμπαχτσε – Μονακό (19:45, Novasports 2)
Αρμάνι – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 4)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports 6)
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους (21:45, Novasports 3)

@Photo credits: euroleague
     

