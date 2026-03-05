Euroleague: Που θα δείτε τα ματς της Πέμπτης
Έφτασε η ώρα για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, αφού τα Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Dubai BC αναβλήθηκαν.
Στις 19:45 έχουμε το Φενέρμπαχτσε – Μονακό, ενώ στις 21:30 η Αρμάνι υποδέχεται τη Μπάρτσα και η Βαλένθια τη Ζάλγκιρις. Στο ματς που κλείνει το πρόγραμμα, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το φαβορί κόντρα στη Βίρτους.
Το πρόγραμμα της Πέμπτης
Φενέρμπαχτσε – Μονακό (19:45, Novasports 2)
Αρμάνι – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 4)
Βαλένθια – Ζάλγκιρις (21:30, Novasports 6)
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους (21:45, Novasports 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.