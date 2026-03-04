Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το μεγαλύτερο ντέρμπι της EuroLeague είναι ελληνικό και θα κριθεί στο παρκέ του Novasports!
Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του ντέρμπι της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε – Μονακό (5/3, 19:45), Βαλένθια – Ζάλγκιρις (5/3, 21:30), Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (5/3, 21:30). Οι αγωνες Μακάμπι – Χάποελ Τελ Αβιβ και Παρτίζαν – Ντουμπάι για την 30η αγωνιστική, καθώς και ο εξ’ αναβολής αγώνας Χάποελ - Παρί αναβλήθηκαν λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Πέμπτη 5 Μαρτίου
19:45 EuroLeague – 30ή αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Ζαλγκίρις Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια Novasports3 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
23:00 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 6 Μαρτίου
19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη, Αποστόλη Λάμπου, Αποστόλη Κορτιάνου
21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
