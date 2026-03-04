Ο Χάρης Παπαγεωργίου είναι ο νέος γενικός γραμματέας του ΕΣΑΚΕ ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Νίκο Λεπενιώτη.

Νέος γενικός γραμματέας του ΕΣΑΚΕ ψηφίστηκε ομόφωνα ο Χάρης Παπαγεωργίου.Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης πήρε τη θέση του Νίκου Λεπενιώτη και θα παραμείνει στη θέση του γενικού γραμματέα για τον επόμενο ενάμιση μήνα, επειδή το καταστατικό της λίγκας εκσυγχρονίζεται και πλέον θα καταργηθούν οι θέσεις του γενικού γραμματέα και του ταμία.

Μετά από απόφαση του ΑΣΕΑΔ ο πρώην γενικός γραμματέας Νίκος Λεπενιώτης είχε εκπέσει της θέσης και το θέμα της αντικατάστασής του έπεσε στο σημερινό (04/03) συμβούλιο του Δ.Σ. Παρ' ότι ο general manager του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να διεκδικήσει εκ νέου τη θέση του, λόγω φόρτου εργασίας, πρότεινε ο ίδιος τον Χάρη Παπαγεωργίου και στη συνέχεια πήρε την έγκριση από τον πρόεδρο τον Μιχάλη Μελή (τον ευχαρίστησε για την προσφορά του), ενώ συμφώνησαν ομόφωνα και οι υπόλοιπες ομάδες.

Πλέον ο Νίκος Λεπενιώτης θα είναι απλά μέλος του Δ.Σ της ΕΣΑΚΕ και όλοι θα συμβάλλουν το καλύτερο για τη βελτίωση του ελληνικού πρωταθλήματος.