Άρης: Γιάννης, Θανάσης και Σιάο φωτογραφήθηκαν με τον Γκάλη
Μια φωτογραφία που συμπεριλαμβάνει όλη την βραδιά που έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Αλεξάνδρειο ανάμεσα σε μύθους του μπάσκετ!
Ο Νίκος Γκάλης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκαν μαζί στο Αλεξάνδρειο και απαθανατίστηκαν σε κοινή φωτογραφία μετά το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο,
Οι τέσσερις τους είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να μοιραστούν μεταξύ τους εμπειρίες μπασκετικές και μη.
Η συνύπαρξη Γκάλη και Γιάννη στο ίδιο γήπεδο δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις εικόνες να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου
