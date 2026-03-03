Μετά τον Άρη και η U18 της Βαλένθια πήρε τον δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα της μετά τα όσα έζησε η αποστολή στο Άμπου Ντάμπι.

Λήξη συναγερμού και για την ομάδα U18 της Βαλένθια, η οποία πήρε με τη σειρά της μέρος στο Next Generation του Άμπου Ντάμπι. Όπως ακριβώς και ο Άρης που βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στην Ελλάδα αφήνοντας πίσω τα όσα έζησε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά ο ισπανικός σύλλογος, η U18 της Βαλένθια προσγειώθηκε στην Τουρκία έχοντας εξασφαλίσει 30 θέσεις σε πτήση από το Άμπου Ντάμπι. Και την Τετάρτη (4/3) θα πάρει νέα πτήση με προορισμό την Ισπανία και την Βαλένθια.

Στο Άμπου Ντάμπι ωστόσο έχουν μείνει και τρία μέλη του σταφ και γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί πτήση τις επόμενες ώρες για την δική τους επιστροφή στη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου.