Ο Άρης με την Κ18 συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι και η ταλαιπωρία της αποστολής τελείωσε καθώς με πτήση τσάρτσερ αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη.

Απομακρύνθηκε τελικά η αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Άρη Κ18, η οποία συμμετείχε στο NextGen Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι. Οι «κίτρινοι» που είχαν παραμείνει στην εμπόλεμη ζώνη τα τελευταία 24ωρα, καθώς είχαν απαγορευτεί οι πτήσεις (τα αεροδρόμια έκλεισαν) αναχώρησαν τελικά την Τρίτη (3/3) με πτήση τσάρτσερ και προορισμό την Κωνσταντινούπολη από την οποία θα συνεχίσουν έχοντας τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Η ΚΑΕ Άρης μετά την ευχάριστη εξέλιξη που υπήρξε το πρωΐ της Τρίτης (3/3) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Η ΚΑΕ Άρης είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι. Η αποστολή θα ταξιδέψει άμεσα με πτήση τσάρτερ για την Κωνσταντινούπολη. Μόλις η πτήση προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη, θα γίνει γνωστός και ο τρόπος επιστροφής στη Θεσσαλονίκη.

Ευχαριστούμε τη Euroleague Basketball, το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι για τις προσπάθειες που κατέλαβαν για την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, αλλά και για τις άρτιες συνθήκες διαμονής της αποστολής στο διάστημα της αναμονής».

