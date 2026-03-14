Τενερίφη - Βαλένθια 89-71: Την «σόκαρε»!
Τα αρνητικά αποτελέσματα συνέχισαν για τη Βαλένθια, αφού μετά την ήττα από τη Ρεάλ έχασε και από την Τενερίφη με 89-71 για την 22η αγωνιστική της ACB.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ήταν κατώτερη καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, ενώ αποκορύφωμα ήταν οι οκτώ πόντοι που σκόραραν στο τρίτο δεκάλεπτο.
Το σύνολο του Βιντορέτα, έχοντας 68% στο δίποντο και 41% στο τρίποντο, επέβαλλε την κυριαρχία του και έφτασε τις 13 νίκες στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ ανέβηκε στην 8η θέση με ρεκόρ 13-9.
Πολυτιμότερος του αγώνα ήταν ο Τόμας Σκραμπ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 22 λεπτά συμμετοχής. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χάιμε Πραντίγια με 17 πόντους. Η Τενερίφη στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Τριέστε (17/03, 21:30) για το BCL, ενώ η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (19/03, 19:30) στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 25-20, 48-28, 64-48, 89-71
— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) March 14, 2026
