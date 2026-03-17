EuroLeague: Η μοναδική εκκρεμότητα στο καλεντάρι
Η κανονική περίοδος στην EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, μετρώντας αντίστροφα για την 38η και τελευταία αγωνιστική, που θα διεξαχθεί το διήμερο 16-17 Απριλίου.
Το ζήτημα είχε να κάνει με τις εκκρεμότητες στο καλεντάρι της διοργάνωσης, που προέκυψαν έπειτα από αναβολές το προηγούμενο διάστημα. Η εικόνα στην κατάταξη αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη, από τη στιγμή που το βράδυ της Τρίτης (17/3) πραγματοποιήθηκαν οι τρεις από τις τέσσερις εξ αναβολής αναμετρήσεις της regular season.
Πλέον, η μοναδική εκκρεμότητα έχει να κάνει με την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ–Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 30ή αγωνιστική, που είχε αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι την Κυριακή του Πάσχα, στις 12 Απριλίου, με ώρα έναρξης στις 22:15.
