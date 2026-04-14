Ο προπονητής της Ντουμπάι Αλεξάνταρ Σέκουλιτς δείχνει τον στόχο για τη σεζόν που ολοκληρώνεται.

Μετά την απομάκρυνση του Γιούριτσα Γκόλεματς από την Ντουμπάι, ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς είναι ο «εκλεκτός» και εκείνος που καλείται να σηκώσει το βάρος για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας ως το τέλος της σεζόν. Μάλιστα, αναμένεται να πραγματοποιήσει το «ντεμπούτο» του την προσεχή Παρασκευή (17/4, 21:00) με τη Βαλένθια.

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχει ελάχιστες πιθανότητες να πλασαριστεί στην δέκατη θέση και γι' αυτό είναι απαραίτητο να νικήσει την ισπανική ομάδα, αλλά και η Μπαρτσελόνα να χάσει από την Μπάγερν εντός έδρας!

Σίγουρα, η μεγαλύτερη προσοχή για την ομάδα του Ντουμπάι θα δοθεί στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας (ABA League), όπου κατέχει την πρώτη θέση στη φάση του Top-8 και είναι κοντά στο να έχει πλεονέκτημα έδρας μέχρι το τέλος της σεζόν.

«H Ντουμπάι έχει πετύχει σε δύο χρόνια αυτό για το οποίο οι περισσότερες ομάδες χρειάζονται μια δεκαετία, έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα νίκης και μια πραγματική ταυτότητα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι» δήλωσε ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς κατά την άφιξή του στην ομάδα.

«Ξέρω σε τι είδους ομάδα έρχομαι, τι είδους παίκτες διαθέτει και ποιες ιδιότητες έχουν δείξει, καθώς και τι όνομα έχουν χτίσει στην Ευρωλίγκα και την ABA League» εξήγησε ο νέος προπονητής της ομάδας του Ντουμπάι και κατέληξε: «Για μένα, το πιο σημαντικό είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες των παικτών και να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

