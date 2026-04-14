Η Ντουμπάι δεν δυσκολεύτηκε (89-78) να κάμψει την αντίσταση της Μπουντούτσνοστ με εξαιρετική εμφάνιση των Καμπενγκέλε-Μούσα.

Με τον Μφιοντού Καμπενγκέλε και τον Τζάναν Μούσα να σηκώνουν το βάρος επιθετικά η Ντουμπάι επικράτησε (89-78) της Μπουντούτσνοστ για την 23η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας (ABA League).

Ο Καμπενγκέλε είχε 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Μούσα τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Γιόγκι Φέρελ με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η Ντουμπάι έχει πλέον ρεκόρ 20-3 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Μπουντούτσνοστ έχει απολογισμό 17-6 και είναι στην τέταρτη θέση.

Η Ντουμπάι που απομάκρυνε τον Γιούριτσα Γκόλεματς και τον αντικατέστησε στην άκρη του πάγκου με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά (29-20 στο 10’) και έφτασε τη διαφορά μέχρι το +16 (73-57 στο 30’) με τους Καμπενγκέλε και Μούσα να κάνουν τη διαφορά. Παρά την προσπάθεια του Γιόγκι Φερέλ στην τελευταία περίοδο η Μπουντούτσνοστ δεν μπόρεσε να επιστρέψει και γνώρισε την ήττα.

Η Ντουμπάι πλέον στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο παιχνίδι (38η αγωνιστική) της κανονικής περιόδου της Euroleague, όπου φιλοξενεί τη Βαλένθια (17/4, 21:00), με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς να προσπαθεί να δώσει έναν άλλο αέρα από την άκρη του πάγκου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-20, 47-40, 73-57, 89-78.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ: Αβράμοβιτς 6, Αμπάς 10, Πρέπελιτς 7 (1/2 τριπ.), Μπέρτανς 4 (1/4 τριπ.), Άντερσον 12 (3/4 τριπ.), Κοντίς 3 (1/2 τριπ.), Μούσα 15 (3/4 τριπ., 6 ριμπ., 3 ασίστ), Καμπενγκέλε 16 (4 ριμπ., 1 ασίστ), Ράιτ 4 (1/1 τριπ.), Πετρούσεφ 8, Καμένιας 4, Καμπόκλο.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ: Σουλειμόν 10 (1/6 τριπ.), Μάτζι 5 (1/1 τριπ.), Μέις 3 (1/1 τριπ.), Τόμπσον, Σλάβκοβιτς, Τανάσκοβιτς 13 (7 ριμπ.), Φερέλ 20 (4/7 τριπ., 6 ριμπ., 6 ασίστ, 3 κλεψ.), Γιοβάνοβιτς 12 (2/6 τριπ.), Βουτσιέλε 6, Νίκολιτς 2, Κόβλιαρ 2, Μπουτέιλ 5.

