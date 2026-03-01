Τζώρας: «Τα παιδιά νιώθουν ασφαλή»

Ο Νίκος Τζώρας, o αρχηγός αποστολής της U18 του Άρη, μίλησε για τον εγκλωβισμό της ελληνικής αποστολής στο Άμπου Ντάμπι και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νεαροί αθλητές του συλλόγου.

Ο αρχηγός αποστολής της U18 του Άρη, Νίκος Τζώρας, μίλησε για τον εγκλωβισμό της ελληνικής αποστολής στο Άμπου Ντάμπι αλλά και την ψυχολογία των Ελλήνων αθλητών.

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής παραμένουν στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει οι αποστολές όλων των ομάδων που μετείχαν στο τουρνουά της Euroleague περιμένοντας νεότερη ενημέρωση για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νεότερη ενημέρωση. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, οι επιθέσεις συνεχίζονται καθώς ακούμε τους δυνατούς κρότους και παραμένουμε στο ξενοδοχείο. Νιώθουμε ασφαλείς και περιμένουμε νεότερα από την ελληνική Κυβέρνηση όπως και από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Από την πρώτη στιγμή, κύριο μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών. Νιώθουμε ασφαλείς και είμαστε καλά ψυχολογικά. Στην αποστολή υπάρχουν και γονείς αθλητών», δήλωσε ο αρχηγός αποστολής της ελληνικής ομάδας, Νίκος Τζώρας, και αναφέρθηκε στις καταστάσεις που βίωσε ο ίδιος, οι αθλητές αλλά και οι γονείς αυτών.

«Χθες, στη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό χτύπησε το αντίστοιχο 112 και άμεσα κατευθυνθήκαμε στον υπόγειο χώρο του γηπέδου. Μετά από ένα σημείο επιστρέψαμε στο παρκέ αλλά στο ημίχρονο του αγώνα αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του. Εκ τότε είμαστε στο ξενοδοχείο στο οποίο έχουν καταλύσει όλες οι ομάδες. Βρισκόμαστε σε επαφή και με την Ευρωλίγκα η οποία έχει τα επιπλέον έξοδα διαμονής των αποστολών και μας ενημέρωσαν ότι μόλις ανοίξει ο εναέριος χώρος, θα προγραμματιστεί πτήση τσάρτερ για να αποχωρήσουμε άμεσα από το Άμπου Ντάμπι. Κανονικά επρόκειτο να φύγουμε τα ξημερώματα της Δευτέρας αλλά η πτήση ακυρώθηκε, δεν θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα ανοίξει ο εναέριος χώρος για να προγραμματιστεί η πτήση. Πιθανόν να είναι και αύριο κλειστός».

Αναφερόμενος στην ψυχολογία των παιδιών, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή προφανώς κυριάρχησε το ζήτημα ασφάλειας όλων των μελών της αποστολής. «Τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι λογικό να έχουν προβληματισμό αλλά τους έχουμε καθησυχάσει, νιώθουν ασφαλή και όλα κυλούν ομαλά», κατέληξε.