Μπορεί ο Νίκολα Γιόκιτς να μην έχει συνηθίσει τους φανς του σε τέτοιες αντιδράσεις, όμως στην αναμέτρηση κόντρα στους Θάντερ βγήκε εκτός εαυτού προκαλώντας μεγάλη σύρραξη στο παρκέ.

Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ πήραν τη νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας 127-121 στην παράταση σε ένα παιχνίδι με έντονο άρωμα playoffs.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το ματς με ένα ακόμη triple-double (23 πόντοι, 17 ριμπάουντ, 14 ασίστ), ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ντένβερ με 39 πόντους. Παρ' όλα αυτά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και η παρέα του ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Σέρβος σέντερ έμοιζε να παλεύει σε όλο το παιχνίδι σε πολύ physical καταστάσεις κάτι που δεν άργησε να τον φέρει στα όριά του. Ένα... ύπουλο φάουλ του Ντορτ τον σώριασε στο παρκέ με τον αντίπαλό του να διαμαρτύρεται για την αντίδραση του «Τζόκερ». Τότε... ποιος είδε τον Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε... ορμώντας στον Ντορτ, ενώ φαινόταν εκτός ελέγχου έτοιμος να τα βάλει με ολόκληρη την ομάδα των Θάντερ αν χρειαστεί οδηγώντας την κατάσταση σε σύρραξη.

Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και ηρέμησαν τα πνεύματα, ενώ ο Γιόκιτς και ο Γουίλιαμς (που συμμετείχε στον καβγά) δέχτηκαν από μία τεχνική ποινή έκαστος.