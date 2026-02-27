Αδιόρθωτος…

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε στην άκρη το καλό πρόσωπο και θυμήθηκε την κακή εκδοχή του γνωρίζοντας την ήττα από την Παρί στο Telekom Center Athens. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επέστρεψε στις… κακές του συνήθειες και το «πλήρωσε» κόντρα στην Παρί (99-104), για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Παρουσιάστηκε χαλαρός αμυντικά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και επέτρεψε στην Παρί να βρίσκει σκορ μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα από τις πρώτες κιόλας κατοχές. Οι Ναντίρ Ιφί και Τζάστιν Ρόμπινσον βρήκαν ρυθμό, με τους Γάλλους να φεύγουν με μια μεγάλη νίκη από το Telekom Center Athens, που έκανε άλλο ένα sold out.

Οι 87 πόντοι παθητικό σε μόλις 32 λεπτά αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν την αμυντική χαλάρωση των «πρασίνων». Η προσήλωση και η ένταση που είχαν δείξει στην Κρήτη στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν απούσες, με την Παρί να επιβάλλει τον ρυθμό της από νωρίς και με χαρακτηριστική άνεση.

Καθοριστικό στοιχείο ήταν η τρομερή ευστοχία των παικτών του Φρανσίσκο Ταμπελίνι από τα 6,75 μ., καθώς ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 17/36 τρίποντα (47,2%). Όταν μια ομάδα σουτάρει με τέτοια ποσοστά, ελέγχει το παιχνίδι και αυτό ακριβώς έκανε η Παρί, κυριαρχώντας παράλληλα και στα ριμπάουντ (40 έναντι 32) έναντι της ελληνικής ομάδας.

Ο Κινέζος πολέμαρχος Σουν Τζου είχε πει κάποτε πως «το να είσαι ανίκητος εξαρτάται από την άμυνα, η πιθανότητα να νικήσεις από την επίθεση». Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν είχε το πρώτο και, παρότι βελτίωσε αισθητά την επιθετική του παραγωγή στο δεύτερο ημίχρονο με 54 πόντους, δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση. Η Παρί είχε ήδη επιβάλει τον έλεγχο και διατηρούσε το προβάδισμα με καθαρό μυαλό και ενέργεια, βάζοντας όλη την πίεση στο σύνολο του Έργκιν Άταμαν.

Η προσπάθεια ανατροπής στο τελευταίο εξάλεπτο ήρθε αργά. Οι «πράσινοι» πλησίασαν σε απόσταση ενός σουτ, αλλά δεν είχαν τα αποθέματα για το βήμα παραπάνω, ενώ ένα μεγάλο τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για τους Γάλλους.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να αντιδράσει άμεσα. Χρειάζεται νίκες για να μη χάσει κι άλλο έδαφος και, κυρίως, να επαναφέρει τη νοοτροπία και τη συνέπεια που έδειξε στην Κρήτη. Γιατί αν εμφανιστεί ξανά με το πρόσωπο του Telekom Center Athens, η πίεση θα αυξηθεί και ο στόχος της EuroLeague θα απομακρυνθεί επικίνδυνα.

Εν ολίγοις, η επιθετική αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθυστερημένη και ανεπαρκής. Οι 54 πόντοι δείχνουν ότι υπάρχει ταλέντο και λύσεις, αλλά στο υψηλότερο επίπεδο δεν αρκεί να παίζεις μόνο στη μία πλευρά του παρκέ. Όταν προσπάθησε να επιστρέψει, ήταν ήδη αργά. Το μεγάλο σουτ του Τζάστιν Ρόμπινσον ήταν απλώς η φυσική κατάληξη ενός αγώνα που ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε χάσει πολύ νωρίτερα, στο κομμάτι της νοοτροπίας.

Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, η ασυνέπεια που επιδεικνύουν οι «πράσινοι» εντός παρκέ. Μπορεί να εμφανίσουν πρόσωπο πρωταθλητή τη μία εβδομάδα και μπλαζέ εικόνα ομάδας την επόμενη. Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά χαρακτήρα. Και όσο αυτό δεν αλλάζει, κάθε στόχος στη EuroLeague θα παραμένει εύθραυστος.

Η αντίδραση δεν είναι πλέον επιλογή. Είναι υποχρέωση. Γιατί αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός AKTOR, δεν θα χάσει απλώς κι άλλο έδαφος, θα χάσει εντελώς τον στόχο...

Τη δεδομένη στιγμή και με την ψυχολογία που υπήρχε η απουσία του Κέντρικ Ναν δεν αποτελεί κυρίαρχο λόγο για να δικαιολογηθεί μια τέτοια ήττα, σε μια βραδιά που ειδικά στα τελευταία λεπτά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάλευε μόνος του για να κερδίσει μια Παρί που είχε άγνοια κινδύνου και δεν έβγαινε παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις εκτός πλάνου...

Όσο για την τελευταία φάση με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όπου υπάρχει επαφή την ώρα που σηκώνεται ο 31χρονος Αμερικανός από το έδαφος, είναι φάουλ, το οποίο όμως δεν έδωσαν οι διαιτητές. Υπάρχουν αρκετές ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν που υποδείχθηκαν ως φάουλ και καθόρισαν ένα παιχνίδι. Οι τρεις ρέφερι και κυρίως ο Χουάν Κάρλος Γκαρσία με τον Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς δεν φάνηκαν από τις υποδείξεις τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πως θα έδιναν ένα τέτοιο σφύριγμα!



