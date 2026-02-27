Παναθηναϊκός: «Φωνάζει» για την τελευταία φάση του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απρόσμενη, όσο και οδυνηρή, ήττα από την Παρί στο T-Center με 99-104 και έχασε πολύτιμο έδαφος για την διεκδίκηση του αβαντάζ έδρας αλλα και της εξάδας.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του (27π.) έχοντας ηγηθεί για την ανατροπή από το -17 και μάλιστα είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους πράσινους αλλά το σουτ που επιχείρησε στα 2'' πριν από το τέλος δεν βρήκε στόχο.
Ο Καβαλιέρε φαίνεται να του κάνει φάουλ την ώρα που ο Αμερικανός φόργουορντ σηκώνεται για τρίποντο-νίκης, κάτι που προκάλεσε τα έντονα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Μάλιστα και ο Εργκίν Άταμαν ήταν έξαλλος με τους διαιτητές για τον μη καταλογισμό φάουλ με αποτέλεσμα να δεχθεί δεύτερη τεχνική ποινή και να αποβληθεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.