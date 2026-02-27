Έντονα είναι τα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την τελευταία φάση του αγώνα με το σουτ του Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε απρόσμενη, όσο και οδυνηρή, ήττα από την Παρί στο T-Center με 99-104 και έχασε πολύτιμο έδαφος για την διεκδίκηση του αβαντάζ έδρας αλλα και της εξάδας.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του (27π.) έχοντας ηγηθεί για την ανατροπή από το -17 και μάλιστα είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους πράσινους αλλά το σουτ που επιχείρησε στα 2'' πριν από το τέλος δεν βρήκε στόχο.

Ο Καβαλιέρε φαίνεται να του κάνει φάουλ την ώρα που ο Αμερικανός φόργουορντ σηκώνεται για τρίποντο-νίκης, κάτι που προκάλεσε τα έντονα παράπονα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Μάλιστα και ο Εργκίν Άταμαν ήταν έξαλλος με τους διαιτητές για τον μη καταλογισμό φάουλ με αποτέλεσμα να δεχθεί δεύτερη τεχνική ποινή και να αποβληθεί.