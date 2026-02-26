Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 92-86 της Αρμάνι Μιλάνο και έφτασε τις 17 νίκες στη σεζόν, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ελάιζα Μπράιαντ.

Την 17η νίκη της στη διοργάνωση πανηγύρισε η Χάποελ, επικρατώντας με 92-86 της Αρμάνι Μιλάνο. Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καλύτερο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ελάιζα Μπράιαντ που τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στον αντίποδα για τους Ιταλούς ξεχώρισε ο ΛεΝτέι με 22 πόντους.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο: Ο αγώνας

Η Χάποελ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και μπόρεσε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό, εκμεταλλευόμενη την ευστοχία της (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και παίρνοντας προβάδισμα (16-11, 6’). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχος και πήραν διψήφια τιμή (29-19, 10’) με τον Οτούρου να έχει το πλεονέκτημα κάτω από τη ρακέτα (8π., 10’). Οι φιλοξενούμενοι, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή τους μπόρεσαν να καλύψουν τη διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και μείωσαν, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με -2 (49-47, 20').

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη, κάνοντας καλύτερη άμυνα βρήκε ρυθμό στην επίθεση και πήρε εκ νέου προβάδισμα (73-64, 30'). Το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε καλύτερα για τη Χάποελ, συνεχίζοντας να βρίσκει λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Το σύνολο του Ποέτα προσπάθησε να ψαλιδίσει τη διαφορά και με πέντε συνεχόμενους πόντους του Μπολμάρο έριξαν τη διαφορά στους 7 (81-74, 35').Ο Ελάιζα Μπράιαντ.... οδήγησε την ομάδα του προς νέο διψήφια τιμή και μετά από εύστοχο δίποντο έκανε το (85-74, 37')... και στη συνέχεια ευστόχησε και σε τρίποντο... κλειδώνοντας τη νίκη για την ομάδα του, φτάνοντας τους 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-47, 73-64, 92-86.

MVP ΗΤΑΝ Ο… Ελάιζα Μπράινατ με 25 πόντους (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές), 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Ζακ ΛεΝτέι με 22 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ….Οι 8 ασίστ του Μπράιαντ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Χάποελ είχε κερδίσει με 83-105.