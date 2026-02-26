Μονακό - Μακάμπι 86-91: Μεγάλο διπλό και τέταρτη σερί νίκη!
Η Μακάμπι έφτασε τις 4 σερί νίκες στην EuroLeague, προσθέτοντας στα θύματά της και την Μονακό!
Η ομάδα του λαού πέρασε από την έδρα της Μανακό με 86-91 και συνεχίζει την ανοδική της πορεία, η οποία της επιτρέπει, εάν συνεχιστεί, να ονειρευτεί ακόμη και τα ply in!
Η Μακάμπι από την αρχή είχε τα ηνία, με την Μονακό στο τέλος να απειλεί, αλλά να μην καταφέρνει το κάτι παραπάνω, γνωρίζοντας ακόμη μια ήττα.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Μονακό υποχωρεί στο 16-13, με την Μακάμπι να ανεβαίνει στο 14-15.
Ο Γουόκερ με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ Χορντ και Σόρκιν πρόσθεσαν από 15. Οι 25 του Μπλόσομγκεϊμ και οι 19 του Ντιάλο δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Μονακό - Μακάμπι: Το ματς
Μετά το αρχικό 2-0, η Μακάμπι κυριάρχησε. Η πρώτη περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 17-30, με την ομάδα του Λαού να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Η Μονακό, με τον Μπλόσομπγκεϊμ και τον Ντιάλο να ανεβάζουν ταχύτητα, μπόρεσε να μειώσει και έφτασε ακόμη και στο -3 στο 17 (35-38). Η Μακάμπι όμως βρήκε ξανά τον τρόπο να ξεφύγει (36-46, 18’), με το ημίχρονο να κλείνει στο 40-49.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μονακό μείωσε ξανά στους 3 (48-51, 22’), και λίγο μετά μείωσε και στον πόντο (57-58, 27’), όμως ένα νέο ξέσπασμα της Μακάμπι έκλεισε την περίοδο στο 63-68. Η Μονακό μείωσε ξανά στον πόντο (69-70, 32’ και 74-75, 34’), όμως η Μακάμπι είχε πάντα λύσεις. Ο Σόρκιν με ένα μεγάλο τρίποντο έκανε το 80-86 στο 38’ και κάπου εκεί μπήκε ταφόπλακα στα όνειρα της Μονακό για κάτι παραπάνω. Τελικό σκορ 86-91 και νίκη για την Μακάμπι.
Τα δεκάλεπτα: 17-30, 40-49, 63-58, 86-91
