Η Εuroleague ενημέρωσε τον κόσμο πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης για το Final Four της Αθήνας.

Ήταν γνωστό πως η δεύτερη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα προγραμματίστηκε για σήμερα, 26 Φλεβάρη.

Ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και πλέον οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν την τρίτη φάση που είναι στις 17 Μάρτη. Τα εισιτήρια έγιναν διαθέσιμα στις 11:00 για την 2η φάση, ωστόσο δεν πήρε πολύ στο να εξαντληθούν.

Το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens. Πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά το 2007, τότε που είχε γίνει και πάλι στο ΟΑΚΑ.