Τα ρόστερ έως το τέλος της σεζόν ολοκληρώθηκαν στην Euroleague καθώς πέρασε η καταλυτική ημερομηνία για τις μεταγραφές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Όποιος πήρε... πήρε. Όποια ομάδα έκανε κινήσεις...έκανε. Πλέον άπαντες θα πορευτούν με τα υπάρχοντα ρόστερ έως το τέλος της φετινής Euroleague. Το απόγευμα της Τετάρτης (25/02, 19:00) εξέπνευσε η διορία για τις μεταγραφές των ομάδων και πλέον τα ρόστερ πήραν την τελική τους μορφή.

Φυσικά η τελευταία μεγάλη κίνηση δεν είναι άλλη από αυτή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος αποκτήθηκε από τους «πράσινους» και θα κάνει το ντεμπούτο του στην διοργάνωση ως παίκτης του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την Παρί (26/02, 21:45) για την 29η αγωνιστική.

Βέβαια την μεγαλύτερη αίσθηση έκανε η επικείμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ ο οποίος συμπεριλήφθηκε εκ νέου στο «πράσινο» ρόστερ της Euroleague και θα εκτίσει την ποινή του απέναντι στην γαλλική ομάδα καθώς ετοιμάζεται για το μεγάλο come back ενώ δηλώθηκε και πάλι από τον Ολυμπιακό ο Μουστάφα Φαλ ο οποίος με τη σειρά του βρίσκεται και εκείνος σε διαδικασία επιστροφής στην ενεργό δράση.