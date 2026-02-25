Αλέκσα Ίλιτς: «Έχουμε τις πιθανότητές μας κόντρα στην Ελλάδα»

Το Μαυροβούνιο θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA World Cup 2027 και ο Άλεκσα Ίλιτς σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση στη Sunel Arena.

H αποστολή του Μαυροβουνίου αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης 25/2 για την Αθήνα, ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης με την Ελλάδα στη Sunel Arena, για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 (27/2, 19:00, LIVE από το Gazzetta).

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Αντρέι Ζάκελ, δεν υπολογίζει στον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς. Αντίθετα, στην Εθνική Μαυροβουνίου επέστρεψε, έπειτα από επτά χρόνια, ο Ντέρεκ Νίνταμ, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του νατουραλιζέ, μαζί με τους Πέταρ Πόποβιτς, Ίγκορ Ντρόμπνιακ και Ντίνο Ράντοντσιτς.

«Σε σχέση με το περασμένο "παράθυρο" του Νοεμβρίου, διαθέτουμε πιο ποιοτικό ρόστερ, ειδικά στην περιφέρεια, καθώς είναι μαζί μας οι Πόποβιτς και Νίνταμ, όπως και οι Ντρόμπνιακ και Ραντόντσιτς. Θεωρώ ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά. Η Ελλάδα είναι μια σοβαρή Εθνική, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή της, είτε αγωνιστούν οι παίκτες της EuroLeague είτε όχι. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά φυσικά αυτό δεν θα επηρεάσει την προσέγγισή μας. Νομίζω ότι έχουμε τις πιθανότητές μας, έχουμε πράγματα να διεκδικήσουμε σε αυτά τα ματς με την Ελλάδα. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, όμως θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα», τόνισε ο Άλεκσα Ίλιτς.