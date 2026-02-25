Παπαπέτρου: «Ο Πίτερς θα είναι καλός με την Ζάλγκιρις»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός απέναντι στην Ζάλγκιρις.

Την σιγουριά του πως ο Άλεκ Πίτερς θα είναι καλός απέναντι στην Ζάλγκιρις εξέφρασε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet.

Μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου τόνισε πως ο Πίτερς ταιριάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά και πως είναι πάντα έτοιμος, παρότι μπροστά του έχει τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος απουσιάζει από το παιχνίδι του Κάουνας.

Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαπέτρου για τον Άλεκ Πίτερς:

«Αυτό δείχνει τον βαθμό του επαγγελματισμού του παίκτη. Για τον Πίτερς θα είναι εύκολο, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος ταιριάζει στον Πίτερς και μπορεί να βρεθ τις φάσεις του και θα παίξει με εμγαλύτερη σιγουριά, καθώς θα παίξει αρκετά λεπτά. Το πιο δύσκολο που έχει να αντιμετωπίσει ο Πίτερς είναι πως ακόμη και καλός να είναι σε ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να έχει συνέχεια στο επόμενο ματς, γιατί έχει μπροστά του τον Βεζένκοβ. Δεν είναι εύκολο να παίξεις χωρίς ρυθμό, αλλά για τον Πίτερς θα είναι, γιατί έχει δείξει πως μένει έτοιμος, παρότι βρίσκεται στη σκιά του Βεζένκοβ. Θεωρώ κι εγώ πως ο Πίτερς θα είναι καλός».

