Gazz Floor LIVE by Novibet με τα απόνερα του Κυπέλλου και την επιστροφή στη Euroleague
Το Gazz Floor επιστρέφει με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Γιάννη Πάλλα και φυσικά τον Ιωάννη Παπαπέτρου να σχολιάζουν το... αύριο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μετά το Κύπελλο!
Αντώνης Καλκαβούρας, Γιάννης Πάλλας και φυσικά Ιωάννης Παπαπέτρου συζητούν για το... αύριο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μετά τον τελικό του Κυπέλλου που βάφτηκε πράσινος. Γιώργος Κούβαρης και Αχιλλέας Μαυροδόντης μεταφέρουν το ρεπορτάζ των δύο αιωνίων κι ο Βασίλης Βλαχόπουλος μάς μεταφέρει τα νέα του Άρη!
