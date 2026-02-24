Δικαίωση Πάντερ στη διαμάχη με την Παρτίζαν: Πληρώνουν 190.000 ευρώ οι Σέρβοι

Το ΒΑΤ δικαίωσε τον Πάντερ στη δικαστική διαμάχη με την Παρτίζαν, με τους Σέρβους να οφείλουν στον πρώην αρχηγό τους το ποσό των 190.000 ευρώ.

Δικαιωμένος από το Διαιτητικό Δικαστήριο Καλαθοσφαίρισης (BAT) της FIBA βγήκε ο Κέβιν Πάντερ, στην οικονομική διαμάχη που είχε ξεσπάσει με την Παρτίζαν μετά την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2024. Το δικαστικό όργανο επέβαλε στον σέρβικο σύλλογο την καταβολή 190.000 ευρώ στον Αμερικανό γκαρντ, ποσό που η ομάδα είχε παρακρατήσει επικαλούμενη φορολογικές υποχρεώσεις.

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η Παρτίζαν αρνήθηκε να καταβάλει δύο δόσεις συνολικού ύψους 332.500 ευρώ από το συμβόλαιο των 2,23 εκατομμυρίων ευρώ της σεζόν 2023-24. Ο σύλλογος ισχυρίστηκε πως ο παίκτης έπρεπε να επιβαρυνθεί με τον ειδικό φόρο εισοδήματος της Σερβίας, καθώς μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, το BAT απέρριψε τους ισχυρισμούς, επιδικάζοντας στον Πάντερ τα οφειλόμενα, προσαυξημένα με ετήσιο τόκο 5%, καθώς και 20.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Παρότι προς το παρόν δεν τής έχει επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών, η Παρτιζάν βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεσες κυρώσεις αν δεν τακτοποιήσει άμεσα την οφειλή της προς τον πρώην αρχηγό της.