Η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κέβιν Πάντερ ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης από δύο έως και τέσσερις εβδομάδες.

Ξινή βγήκε στην Μπαρτσελόνα η νίκη επί της Μπασκόνια στην Βιτόρια την περασμένη Παρασκευή (6/2) στον ισπανικό «εμφύλιο» της Euroleague.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό του αριστερού του μηρού και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως και έναν μήνα!

Αυτό ακριβώς έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε προσθέτοντας έναν μεγάλο «πονοκέφαλο» στον Τσάβι Πασκουάλ ενόψει της συνέχειας.

Ο Κέβιν Πάντερ έχει αγωνιστεί σε 27 ματς της φετινής Euroleague και έχει κατά μέσο όρο 15.5 πόντους, 3 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ σουτάροντας με 50% στα δίποντα, 42% στα τρίποντα και 87% στις βολές.