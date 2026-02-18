Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις φόρεσε για πρώτη φορά τα πράσινα και φρόντισε να δηλώσει «παρών» για τον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Αμερικανός φόργουρντ πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ στα 16'' πριν από το τέλος του α' δεκαλέπτου και έκτοτε έκανε και με το... παραπάνω αισθητή την παρουσία του σε σύνολο 08:33 λεπτών που αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο.

Αν και ξεκίνησε το παιχνίδι με δύο λάθη και μάλιστα τα έβαλε και με τον... εαυτό του, έκτοτε πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση έως και τη στιγμή που αντικαταστάθηκε από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λίγο πριν από το τέλος του α' μέρους.

Συγκεκριμένα έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 7 πόντους με 2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 1 κλέψιμο στο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε.