Το πρώτο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι γεγονός.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα κι εύλογα στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήδη τράβηξε τις εντυπώσεις παρακολουθώντας όλο το πρώτο δεκάλεπτο όρθιος με τα χέρια στις τσέπες αναμένοντας να περάσει στο παρκέ. Μόλις αυτό έγινε 16" πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου αποθεώθηκε.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε 07:28 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, όταν ο Αμερικανός φόργουορντ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι με turnaround fadeaway ξεσηκώνοντας την κερκίδα.