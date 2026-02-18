Παναθηναικός - ΠΑΟΚ: Το πρώτο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα»

Ευτυχία Οικονομίδου
Χέιζ Ντέιβις

bet365

Το πρώτο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είναι γεγονός.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα κι εύλογα στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήδη τράβηξε τις εντυπώσεις παρακολουθώντας όλο το πρώτο δεκάλεπτο όρθιος με τα χέρια στις τσέπες αναμένοντας να περάσει στο παρκέ. Μόλις αυτό έγινε 16" πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου αποθεώθηκε.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Χέιζ-Ντέιβις είδε όλη την πρώτη περίοδο όρθιος, δεν κάθισε στον πάγκο!
Χέιζ - Ντέιβις

Το σκηνικό επαναλήφθηκε 07:28 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, όταν ο Αμερικανός φόργουορντ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι με turnaround fadeaway ξεσηκώνοντας την κερκίδα.

Δείτε το πρώτο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ Τελευταία Νέα