Παναθηναικός - ΠΑΟΚ: Το πρώτο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις με τα «πράσινα»
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για το τελευταίο εισιτήριο στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.
Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα κι εύλογα στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος ήδη τράβηξε τις εντυπώσεις παρακολουθώντας όλο το πρώτο δεκάλεπτο όρθιος με τα χέρια στις τσέπες αναμένοντας να περάσει στο παρκέ. Μόλις αυτό έγινε 16" πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου αποθεώθηκε.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Χέιζ-Ντέιβις είδε όλη την πρώτη περίοδο όρθιος, δεν κάθισε στον πάγκο!
Το σκηνικό επαναλήφθηκε 07:28 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, όταν ο Αμερικανός φόργουορντ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι με turnaround fadeaway ξεσηκώνοντας την κερκίδα.
Δείτε το πρώτο καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.