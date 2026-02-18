Ο Νικολό Μέλι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 6 έως 8 εβδομάδες, εξαιτίας κατάγματος που υπέστη στο δεξί του πόδι.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Ιταλός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, πράγμα που σημαίνει θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Μέλι την τρέχουσα αγωνιστική στη σεζόν μετράει 6.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 22:52 λεπτά συμμετοχής μ.ο.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην πρώτη θέση της EuroLeague με ρεκόρ 20 νίκες και επτά ήττες.