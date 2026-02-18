Φενέρμπαχτσε: Χάνει τον Μέλι με κάταγμα στο πόδι
Μεγάλο πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Νικολό Μέλι για τις επόμενες 6 έως 8 εβδομάδες.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο Ιταλός φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο δεξί του πόδι και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, πράγμα που σημαίνει θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.
Ο Μέλι την τρέχουσα αγωνιστική στη σεζόν μετράει 6.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 22:52 λεπτά συμμετοχής μ.ο.
Δείτε ΕπίσηςΜαρούσι: Το «θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού» για Ντικούδη και η απάντηση της ΕΟΚ
Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην πρώτη θέση της EuroLeague με ρεκόρ 20 νίκες και επτά ήττες.
ÖZEL | Fenerbahçe Beko forması giyen Nicolò Melli’nin ayak kemiğinde çatlak tespit edildi. Melli, ameliyat olacak ve en az 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.