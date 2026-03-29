Η Μπούρσασπορ ολοκλήρωσε την υπέρβαση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας με 89-83 στο ντεμπούτο του Ρότζερ Γκριμάου στην άκρη του πάγκου της.

Η Φενέρμπαχτσε έπεσε θύμα έκπληξης στην τουρκική λίγκα, αφού γνώρισε την ήττα με 89-83 από τη Μπούρσασπορ, η οποία βρισκόταν στην προτελευταία θέση της κατάταξης και μετρούσε 17 ήττες σε 23 αγώνες πριν από το τζάμπολ.

Στον πάγκο της Μπούρσασπορ βρέθηκε για πρώτη φορά ο Ρότζερ Γκριμάου, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τις προηγούμενες ημέρες και αφίχθη μόλις χθες στην Τουρκία για να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν σημείωσε 23 πόντους, ο Ζάγκαρς είχε 21 πόντους, ενώ ο Μελίχ Μαχμούτογλου πρόσθεσε 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 39-32, 65-56, 75-75 κ.α., 89-83 παρ.