Με παρέμβαση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου παραπέμπεται το Μαρούσι στην επιτροπή δεοντολογίας για την ανακοίνωση που έβγαλε για τον Δήμο Ντικούδη.

Ο Δήμος Ντικούδης έστειλε το οργισμένο μήνυμά του μετά το ξέσπασμα του Ηλία Παπαθεοδώρου, αναφέροντας: «Όταν δεν μπορείς να προπονήσεις πλέον και είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@@@@ο καθρέφτη».

Το Μαρούσι πέρασε στην αντεπίθεση και τοποθετήθηκε για την ανάρτηση του Ντικούδη.

«Αλήθεια, ποιά εσωτερική ανάγκη, ποια ιδιότητα και ποιο σκεπτικό ώθησε τον Δήμο Ντικούδη να τοποθετηθεί δημόσια και μάλιστα με αυτό το ύφος, πάνω σε θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο ένας παλαίμαχος διεθνής αθλητής ή ένας απλός φίλαθλος, αλλά φέρει και θεσμική ιδιότητα του Μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και του Υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων (έμμισθος;). Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος, εκτός από χρήματα, ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, τα τελευταία χρόνια “εισέπραξε” και εξουσία. Μήπως άραγε επιθυμεί να τον ρωτάνε οι επαγγελματικές ομάδες πόσα χρήματα θα επενδύσουν και ποιόν προπονητή θα επιλέγουν για να τα υποστηρίξει; Πάντως, μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταλάβει αν η πρόσφατη ειρωνική ανάρτησή του με προφανή στόχο την ομάδα μας (για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας) ήταν δική του πρωτοβουλία ή προέκυψε κατά παραγγελία(!!!).

Επειδή λοιπόν (ίσως) θεωρεί ότι μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να κρίνει και να κατακρίνει επαγγελματίες προπονητές με την διαδρομή του Ηλία Παπαθεοδώρου και ειδικά ενός σωματείου με την ιστορία του Αμαρουσίου, θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού, να μας εξηγήσει από που αντλεί αυτό το δικαίωμα.

Υ.Γ: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδραση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟK, η οποία έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για δημόσιες δηλώσεις και συμπεριφορές αθλητών, προπονητών και παραγόντων που έχουν εκφραστεί με πολύ πιο ήπιο λεξιλόγιο», ανέφερε το Μαρούσι.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από την ΕΟΚ. Με άμεση παρέμβαση του προέδρου της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιου, το Μαρουσι παραπεμπεται άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας, για την ανακοινωση που εξέδωσε και κρίνεται συκοφαντική και προσβλητική για τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο της ΕΟΚ.

Για τις πρόσφατες δηλώσεις, το Μαρούσι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και έχει κληθεί να ανακαλέσει εντός δεκαημέρου.