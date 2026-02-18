Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό
Στις 27 Μάρτη ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει με τη Μονακό ( 21:15) στο Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική της EuroLeague. Tέσσερις αγωνιστικές δηλαδή πριν το τέλος της regular season της διοργάνωσης.
Για άλλη μια φορά δεν θα πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με τον κόσμο να προσπαθεί να σπρώξει τους παίκτες του Εργκίν Άταμαν στη νίκη.
Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για το ματς απέναντι στους Μονεγάσκους, κάτι παραπάνω από ένα μήνα πριν την ημερομηνία του ματς.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 18, 2026
One more in the books this season!#PAOFans, your support remains constant! 🙌💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/pMjPcL1doP
