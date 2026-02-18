Ζντοβτς: «Είδα τρομαγμένα πρόσωπα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς αναφέρθηκε στον τρόπο που αγωνίστηκαν οι παίκτες του κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και ο Γιούρι Ζντοβτς όπως ήταν λογικό εξέφρασε την απογοήτευση του. Ο Σλοβένος τεχνικός αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, ενώ εστίασε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το «τριφύλλι» οι παίκτες του.

«Συγχαρητήρια στον κόουτς και τον Παναθηναϊκό. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε σκληρά. Περίμενα πολύ περισσότερη προσπάθεια από τους παίκτες μου, τα παράτησαν πριν από τον αγώνα. Δεν πίστεψαν, δεν ήταν ανταγωνιστικοί και αυτό με έκανε πολύ απογοητευμένο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διακοπή για να προχωρήσουμε μπροστά για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς» ήταν το πρώτο σχόλιο του Γιούρι Ζντοβτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του προημιτελικού με τους «πράσινους» στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

«Φέτος παίξαμε τρεις φορές με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε ξεκινήσει πάλι στο -20, έπρεπε να ξυπνήσω τους παίκτες μου. Οι προσδοκίες μου σε κάθε παιχνίδι είναι να κερδίζουμε» συνέχισε ο τεχνικός του «δικεφάλου».

Και πρόσθεσε: «Και στα τρία παιχνίδια ξεκινήσαμε σαν να μην πιστεύαμε. Είδα τρομαγμένα πρόσωπα και αυτό με έκανε πολύ νευρικό και απογοητευμένο. Όταν παίζουμε με τέτοιες ομάδες, αυτό πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κίνητρο».

Από τη μεριά του ο γκαρντ του ΠΑΟΚ Μπριν Ταϊρί, δήλωσε: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για εμένα και την ομάδα. Είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά κοιτάζουμε μπροστά».