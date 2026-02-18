Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και επικράτησε της Νέας Ιωνίας εκτός έδρας με 45-98 για την 20η αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Επιβλητικός ήταν ο Παναθηναϊκός επί της Νέας Ιωνίας, επικρατώντας με 45-98 εκτός έδρας, φτάνοντας τις 17 νίκες στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν ένιωσε απειλή και κατάφερε από το πρώτο λεπτό να επιβάλει την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, σκοράροντας 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Κορυφαία για τις φιλοξενούμενες η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου που πέτυχε 17 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η Μπράουν με 15. Στον αντίποδα για την Ιωνία ξεχώρισε η Καραγιάννη με 10 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Αθηναϊκό, ενώ η Νέα Ιωνία βρίσκεται στην 8η.

Ιωνία-Παναθηναϊκός 45-98

Διαιτητές: Καραπαπάς-Οικονόμου Ι.-Ναστούλης

Δεκάλεπτα: 6-31, 15-56, 33-80, 45-98

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη 4, Καραγιάννη 10(2), Πασχάλη, Νικολοπούλου, Γκριγκς 3(1), Τσιανάκα 6(2), Φουράκη 11(1), Μαντά, Κλαρκ 2, Τζάκσον 5, Στογιανόφσκα 4, Ευμορφοπούλου.

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 14, Φιτζέραλντ 9(1), Σταμολάμπρου 17(3), Κωτούλα, Μπράουν 15(2), Κουμαντσιώτου 4, Γαλανόπουλος 5(1), Σπανού 9(2), Πολυμένη 9(3), Κριμίλη 6, Χατζηγιακουμή 7(1), Πρινς 3.

Τα αποτελέσματα:

Τετάρτη 18/2

ΠΑΟΚ-Παναθλητικός 92-91

ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Β. 53-77

Αμύντας-Ανόρθωσις Βόλου 87-69

Ιωνία-Παναθηναϊκός 45-98

Τρίτη 17/2

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 72-76

Ρεπό: Αθηναϊκός Qualco

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 35 1506 1135 371

2) Παναθηναϊκός 35 1608 1201 407

3) Ολυμπιακός 33 1534 1251 283

4) Πρωτέας Βούλας 28 1448 1420 28

5) ΠΑΣ Γιάννινα 28 1264 1408 -144

6) Πανσερραϊκός 27 1269 1263 6

7) Παναθλητικός 26 1365 1421 -56

8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 24 1196 1365 -169

9) ΠΑΟΚ 24 1369 1531 -162

10) Αμύντας 21 1213 1422 -209

11) Ανόρθωση Βόλου 19 1232 1587 -355

Η επόμενη αγωνιστική (21η, 22/2)

Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας

Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco

Ανόρθωση Βόλου-Πανσερραϊκός

Παναθηναϊκός-Αμύντας

ΠΑΟΚ-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα