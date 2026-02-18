Χωρίς τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στον προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ (20:00).

Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος και έγινε γνωστή η εξάδα ξένων του για το ματς.

Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ για το ματς κόντρα στο σύνολο του Ζντοβτς. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ live Gazzetta).

Έτσι η εξάδα ξένων των πράσινων θα αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ρισόν Χολμς και Τσέντι Όσμαν.

Το νέο απόκτημα του τριφυλλιού, ο Χέιζ-Ντέιβις, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.