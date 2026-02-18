Παναθηναϊκός: Εκτός εξάδας ξένων οι Σορτς και Φαρίντ, μέσα ο Χέιζ-Ντέιβις
Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος και έγινε γνωστή η εξάδα ξένων του για το ματς.
Ο Εργκίν Άταμαν αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ για το ματς κόντρα στο σύνολο του Ζντοβτς. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ live Gazzetta).
Έτσι η εξάδα ξένων των πράσινων θα αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ρισόν Χολμς και Τσέντι Όσμαν.
Το νέο απόκτημα του τριφυλλιού, ο Χέιζ-Ντέιβις, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.
