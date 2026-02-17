Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έδειξε ακόμη μία φορά τη στήριξή του στους παίκτες και την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Μέσω story στο instagram ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, δείχνοντας την απόλυτη στήριξή του σε παίκτες και προπονητή.

Πιο συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέβασε πρώτα μια φωτογραφία για κάθε παίκτη ξεχωριστά, καθώς και για τον Έργκιν Άταμαν, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο που είναι και πάλι όλοι οι παίκτες, αναφέροντας:

«Είμαστε ακόμη εδώ...Ας τους δείξουμε τι σημαίνει να φοράς την πιο βαριά φανέλα στην Ευρώπη.

Ταλέντο και αρ....α, έχουμε αρκετά για να δανείσουμε από λίγο σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες.

Είναι η ώρα να δείξουμε σε όλους τι σημαίνει να είσαι μέρος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Αγώνα με τον αγώνα, βήμα προς βήμα, επιστροφή στο πεπρωμένο μας. Την κορυφή»!

Με αυτό τον τρόπο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε για ακόμη μία φορά μήνυμα στήριξης και συσπείρωσης παρά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα από Φενέρμπαχτσε και Κολοσσό, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την Κρήτη όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Θυμίζουμε το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.