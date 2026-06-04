Ο Μάικ Τζέιμς έκανε retweet τον Ολυμπιακό και σχολίασε το ντέρμπι: «Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ...»

Ο Μάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης για τα όσα έγιναν στο Game 1 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού και για τη φάση που σφυρίχτηκε φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ.

Το φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για τη φάση. Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα video από διαφορετική λήψη της επίμαχης φάσης, απαντώντας στο τριφύλλι.

Το ντέρμπι είχε και... τρίτο ημίχρονο, με τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του και στη διαιτησία.

Θέση για τα όσα έγιναν πήρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς με ανάρτηση στο twitter.

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.

Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.

Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.

I get it, refs are bad sometimes. But shit so are players, coaches, staff. Everybody have bad days.



I know this crazy coming from me but just saying — Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026