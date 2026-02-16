Παπαθεοδώρου: «Το Final 8 είναι μία πολύ ωραία διοργάνωση που στον τελικό παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τον Άρη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας υπογραμμίζοντας ότι είναι προβλέψιμος ο τελικός, ενώ με τρεις λέξεις τόνισε τι πρέπει να αλλάξει στο πρωτάθλημα και εκτός παρκέ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Πραγματοποιήθηκε η media day του Αμαρουσίου ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα αντιμετωπίσει τον Άρη την Τρίτη (17/02) στις 17:00 στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

O προπονητής του Αμαρουσίου τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων και θέλησε να τονίσει την ανάγκη αλλαγής του φορμάτ της διοργάνωσης για να γίνει πιο ανταγωνιστική, ενώ επισήμανε παράλληλα πως το ελληνικό πρωτάθλημα χρειάζεται ισονομία, ισορροπία και καθαρότητα.

Αναλυτικά

«Είναι μία διαφορετική διοργάνωση το Final 8, είναι τιμή μας να βρισκόμαστε σε μία γιορτή του μπάσκετ. Έχουμε έρθει με σκοπό να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Άρης. Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι στο τέλος να σώσει την κατηγορία. Έχουμε πολύ δύσκολο έργο μπροστά μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παρουσίασουμε το καλύτερο πρόσωπο στο αυριανό παιχνίδι.

Επειδή έχω έρθει πολλές φορές, το Final 8 είναι μία πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, που στον τελικό παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Οπότε κατά πολύ μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θα συμβεί, βέβαια είδαμε ότι πολλές φορές συμβαίνουν και θαύματα στο μπάσκετ. Ο Κολοσσός έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση και κέρδισε τον Παναθηναϊκό, αλλά σε μία τέτοια διοργάνωση δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό, που οι μεγάλες ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένες για το Κύπελλο και τον στόχο τους. Για εμάς είναι μια διαδικασία που αποτελεί και αποφόρτιση μέσα σε όλα τα άλλα.

Όσα χρόνια και να περάσουν είναι μία παρακαταθήκη και για το ελληνικό μπάσκετ και για εμένα προσωπικά αυτές οι επιτυχίες. Γενικά είναι ένα μπασκετικό περιβάλλον, μία όμορφη πόλη. Έχει συνδυαστεί με καλές και άσχημες στιγμές. Αυτό είναι μέσα στη ζωή και στον αθλητισμό μαθαίνεις και το αντιμετωπίζεις.

Νομίζω είναι σημαντικό να αλλάξει το φορμάτ. Τα τελευταία χρόνια συνεχώς αλλάζει. Τελευταία φορά που ομάδα πλην του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πήρε το Κύπελλο, ήταν το 2020 και υπήρχε ένας τελικός μεταξύ του Προμηθέα και της ΑΕΚ. Για να συμβεί αυτό πρέπει να αλλάξει το φορμάτ και να συναντηθούν αυτές οι δύο ομάδες νωρίτερα. Γιατί έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι ομάδες με τα μπάτζετ και τα ρόστερ είναι πολύ δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις. Είναι στο όριο του αδύνατου να τις κοντράρεις σε ένα παιχνίδι που είναι τόσο προσηλωμένες.

Αγωνιστικά το επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες που έχουν δημιουργήσει πολύ καλές ομάδες. Υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές, υπάρχουν διοικήσεις σταθερές με όραμα και φιλοδοξία. Υπάρχουν περισσότερα χρήματα και πρέπει να ακολουθήσουν όλοι αυτό το παράδειγμα ώστε το πρωτάθλημά μας να έχει εκτός από ανταγωνιστικότητα και υψηλό επίπεδο μέσα στο γήπεδο, το ίδιο να συμβαίνει και εκτός γηπέδου. Χρειάζεται ισονομία, ισορροπία και καθαρότητα».