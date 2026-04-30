Νικούσε 2-0 μέχρι το 90+1, κατάφερε να ισοφαριστεί μέχρι το 90+4 (2-2) και από εκεί που κυνηγούσε το πρωτάθλημα, τώρα κυνηγάει τη δεύτερη θέση.

Έπαθε, δεν... έμαθε και τώρα τρέχει! Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη έκανε γκέλα ολκής, καθώς ήρθε ισόπαλη 2-2 με την προτελευταία Τοντέλα, ενώ νικούσε 2-0 έως το 90+1 και με το δεύτερο συνεχόμενο κάζο (1-1 την προηγούμενη αγωνιστική με την ουραγό AVS) είδε το πρωτάθλημα να κάνει... φτερά και πλέον κυνηγάει και τη Μπενφίκα στη δεύτερη θέση, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία.

Τα Λιοντάρια δάγκωσαν τον... εαυτό τους για δεύτερο συνεχόμενο ματς, είχαν αυτοκτονικές τάσεις και απέναντι στην Τοντέλα και κατάφεραν να πετάξουν τέσσερις υπερπολύτιμους βαθμούς σε δύο διαδοχικά ματς απέναντι στις δύο τελευταίες ομάδες της κατάταξης.

Λουίς Σουάρες στο 62' και το αυτογκολ του Ζοάο Σίλβα στο 79' έδειχναν να καθαρίζουν τη... μπουγάδα για την ομάδα της πρωτεύουσας. Κι όμως! Το αυτογκολ του Μπλόπα στο 90+2' και το γκολ του Κλεμπίνιο στο 90+4 πάγωσαν το Αλβαλάδε και η ομάδα του Μπόρζες είπε «αντίο» στο πρωτάθλημα, ενώ πλέον κυνηγάει και τη Μπενφίκα του Μουρίνιο στη δεύτερη θέση.

Για την πορτογαλική ομάδα, ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός αλλά αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.