Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου και με τη λήξη της αναμέτρησης, γυρίζει σελίδα για να δει στο βάθος μέσα από το Eurocup τον μεγάλο στόχο που είναι η Euroleague.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε ένα βήμα από την κατάκτηση του τροπαίου του FIBA Europe Cup, κουβαλώντας στις αποσκευές του πίστη, πάθος και μια διαδρομή που ξύπνησε μνήμες από το ένδοξο παρελθόν απέναντι στην Μπιλμπάο, αλλά το κακό δεύτερο ημίχρονο του στέρησε την δυνατότητα να πατήσει στην κορυφή.

Ο «φωτεινός πίνακας» στη Bilbao Arena έγραφε το 89-74 με το οποίο ολόκληρώθηκε ο δεύτερος τελικός και ταυτόχρονα ο κύκλος της παρουσίας του ΠΑΟΚ σε διοργάνωση της FIBA.

Το τέλος της αναμέτρησης με τους Βάσκους γίνεται η αρχή για κάτι μεγαλύτερο που υπερβαίνει τις αναμετρήσεις με την Μπιλμπάο! Η ελληνική ομάδα είναι πλέον στον προθάλαμο της Euroleague, ο οποίος είναι το Eurocup. Ένα επίπεδο πιο σκληρό, πιο απαιτητικό, αλλά και μεγαλύτερη λάμψη. Εκεί όπου οι προκλήσεις μεγαλώνουν, αλλά μεγαλώνουν και οι ευκαιρίες.

Η φετινή πορεία άφησε κάτι πολύτιμο, την πίστη ότι αυτή η ομάδα μπορεί. Ότι έχει τη βάση, τον χαρακτήρα και τη δίψα για να συνεχίσει να εξελίσσεται. Οι εμπειρίες έγιναν παρακαταθήκη, τα λάθη μαθήματα και οι στιγμές δύναμη για το αύριο.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είδε ξανά την ομάδα του να παλεύει και να φτάνει ένα βήμα από το τρόπαιο. Αυτό, ίσως, είναι το πιο σημαντικό κέρδος. Γιατί οι μεγάλες επιστροφές δεν χτίζονται σε μια στιγμή, αλλά μέσα από διαδρομές όπως αυτή που χαράσσει ο «δικέφαλος».

Ένας κύκλος έκλεισε λοιπόν στη Bilbao Arena για την ελληνική ομάδα, όχι ασφαλώς με τον τρόπο που όλοι ονειρεύονταν, αλλά με έναν τρόπο που αφήνει ελπίδα, για κάτι μεγαλύτερο στο άμεσο μέλλον...

