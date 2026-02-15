Ναντέρ - Μονακό 76-81: Έφτασε τις 11 σερί νίκες στη Γαλλία
Όπως έγινε γνωστό πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός ομάδας ενόψει του αγώνα με την Ναντέρ εκτός έδρας και αυτό λόγω του ξεσπάσματός του στο X μία ημέρα νωρίτερα του αγώνα.
Παρόλα αυτά η Μονακό κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας με 76-81 για την 11η σερί νίκη των Μονεγάσκων στο πρωτάθλημα, με την οποία έφτασαν στο 17-2 ρεκόρ και αύξησαν την απόσταση από την Ναντέρ (15-5) η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ με την Παρί (15-5).
Ο Έλι Οκόμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχοντας 17 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ με 3/7 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Ντάνιελ Τάις (12π., 5ριμπ.) και Τζαρόντ Μπλόσμγκεϊμ (11π., 6ριμπ., 3ασ.)
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 38-45, 56-67, 76-81.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.