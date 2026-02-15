Η Μονακό μπορεί να μην είχε τον Μάικ Τζέιμς στις τάξεις της ωστόσο κατάφερε να περάσει από την έδρα της Ναντέρ κερδίζοντας με 76-81.

Όπως έγινε γνωστό πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς έμεινε εκτός ομάδας ενόψει του αγώνα με την Ναντέρ εκτός έδρας και αυτό λόγω του ξεσπάσματός του στο X μία ημέρα νωρίτερα του αγώνα.

Παρόλα αυτά η Μονακό κατάφερε να επικρατήσει εκτός έδρας με 76-81 για την 11η σερί νίκη των Μονεγάσκων στο πρωτάθλημα, με την οποία έφτασαν στο 17-2 ρεκόρ και αύξησαν την απόσταση από την Ναντέρ (15-5) η οποία έχει το ίδιο ρεκόρ με την Παρί (15-5).

Ο Έλι Οκόμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχοντας 17 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ με 3/7 τρίποντα, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Ντάνιελ Τάις (12π., 5ριμπ.) και Τζαρόντ Μπλόσμγκεϊμ (11π., 6ριμπ., 3ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 38-45, 56-67, 76-81.