Μετά τη νίκη επί της Εφές, η Μονακό επικράτησε και της Γκραβελίν εκτός έδρας με για την 23η «στροφή» του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο επέβαλλε την κυριαρχία της σε όλη την αναμέτρηση και έχοντας πλουραλισμό στη επίθεσή της με πέντε παίκτες διψήφιους κατάφερε να πανηγυρίσει την 19η νίκης και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης στην επικράτηση των Μονεγάσκων ήταν ο Άλφα Ντιαλό με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μαξούνι με 15 πόντους, ενώ double-double σημείωσε ο Τζόπλιν με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Πλέον η Μονακό στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (24/03, 20:00) για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 39-47, 55-64, 77-89