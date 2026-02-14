Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για τη νίκη της Φενέρ επί του Παναθηναϊκού, ενώ αποθέωσε και τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Μετά τη νίκη της Φενερμπαχτσέ απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά και για τα όσα συνέβησαν στο παρκέ του Telecom Center Athens.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου o Σαρούνας Γιασικεβίτσιους:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στους οπαδούς. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την τρομερή υποδοχή, τα 20 πιο ωραία δευτερόλεπτα της σεζόν, το να περπατάω στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ευχαριστώ πολύ.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις στο ΟΑΚΑ, δεν οι γκαρντς δεν έπαιξαν καλά. Κάναμε παιδικά λάθη. Οι παίκτες συνέχισαν να παλεύουν. Ο Μπιπέροβιτς έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, ο Μπόλντγουιν ήταν τρομερός στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ήταν αρκετά κακός. Είναι τρομερός το πώς άλλαξε. Και στο τέλος μπορούσαν και οι δύο να κερδίσουν και τα καταφέραμε εμείς. Είμαστε χαρούμενοι. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε καλύτερα το ματς, αλλά είναι ό,τι είναι. Είναι πάντα δύσκολα στο ΟΑΚΑ».

Για τον Ντε Κολό και για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Πάντα λέμε για παίκτες όπως ο Ντε Κολό και ο Χέιζ-Ντέιβις πως καταλαβαίνουν τα πάντα. Ο Ντε Κολό έχει παίξει 500 τέτοια ματς, τίποτα δεν μπορεί να τον εκπλήξει. Περιμένει τέτοια ματς, ατμόσφαιρες σαν του ΟΑΚΑ. Ο Νάιτζελ είναι παρόμοιος. Είναι σημαντικό να έχεις βετεράνους. Και είναι σημαντικό οι βετεράνοι να δείχνουν την εμπειρία τους στο παρκέ. Έχουμε αρκετούς έμπειρους παίκτες αλλά κάποιες φορές δεν τη χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σημαντικό. Εστιάζουμε στο να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε.

Τι να πω για τον Νάιτζελ; Είναι από τους καλύτερους παίκτες της Euroleague. Είναι game-changer και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό».

Για το ότι τα μεγάλα παιχνίδια τα παίρνουν οι μεγάλοι παίκτες και για το πώς βλέπει το μέλλον για την ομάδα του: «Δεν με νοιάζει το μέλλον. Το πιο σημαντικό είναι να βελτιωθούμε. Δεν είμαι χαρούμενος με το πώς παίξαμε και προσπαθώ να είμαι ειλικρινής με τους παίκτες, αλλά είναι δύσκολο να τους πείσεις πως μπορούμε να παίξουμε καλύτερα γιατί κερδίζουμε. Νιώθω ότι η χαλάρωση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Μετά το ματς είπα πως βάζουν 25-30 πόντους από τα λάθη μας. Θα υπάρχουν λάθη αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν σημαντικά λάθη και κάνουμε σημαντικά λάθη. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον προπονητή και τους παίκτες. Νικάμε άρα οι παίκτες πιστεύουν πως τα πάμε καλά. Αλλά δεν κρίνω από τις νίκες και τις ήττες αλλά από τα βίντεο και το αν ακολουθούμε το πλάνο. Πιστεύω στο τέλος της σεζόν οι λεπτομέρειες θα κάνουν την διαφορά. Βελτιωνόμαστε, νικάμε. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Πέρσι βελτιωθήκαμε από τον Ιανουάριο και μετά. Προσπαθώ να κάνω το ίδιο και φέτος, πρέπει να συνεχίσουμε».

Για το αν σκέφτεται το back-to-back: «Απάντησα. Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Οι νίκες μας δίνουν ηρεμία. Όλοι είναι χαρούμενοι. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν βελτιωνόμαστε, γιατί θα πρέπει να παίζουμε εξαιρετικά αν θέλουμε να κάνουμε κάτι στα play-offs, αν προκριθούμε».