Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις στην αναχώρηση των «πράσινων» για Ηράκλειο (vid)
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ακολούθησε κανονικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για το Ηράκλειο, όπου οι «πράσινοι» θα συμμετάσχουν στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού», που πήρε τη θέση του Ομέρ Γιουρτσεβέν στην οκτάδα των ξένων για τη Stoiximan GBL.
Ο Αμερικανός φόργουορντ, λίγες ημέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση των εργομετρικών εξετάσεων, προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του Έργκιν Άταμαν και τέθηκε στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ (18/02, 20:00) για τα προημιτελικά του θεσμού. Έτσι όλα δείχνουν πως οσονουπω ο Χέιζ-Ντέιβις θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «πράσινα».
Δείτε το video του Gazzetta:
☘️ Η άφιξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο αεροδρόμιο για να πετάξει με την αποστολή του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο#paobc pic.twitter.com/30zVVNEsuq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 17, 2026
