AS για Παναθηναϊκό: «Καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα»

Η ισπανική «AS» έκανε ειδική αναφορά στον Παναθηναϊκό και στην κατάσταση που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα εξηγώντας ότι κανείς δεν μπορεί να μιλάει για κατάκτηση της Euroleague.

Μετά και την ήττα από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, ο Παναθηναϊκός μετράει επτά ήττες στα εννέα τελευταία του παιχνίδια όσον αφορά τα ματς του πρωταθλήματος και της Euroleague, κάτι για το οποίο αφιέρωσε ειδικό κείμενο η ισπανική «AS».

«Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος και εύκολος να γίνει κατανοητός: Να ανακτήσει τον ευρωπαϊκό θρόνο που την περασμένη σεζόν της πήρε στο Άμπου Ντάμπι η Φενέρμπαχτσε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος χτίστηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα χρήματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο: Ένα σύνολο που φτάνει τα 27 εκατομμύρια ευρώ καθαρά και αποτελεί το ακριβότερο ρόστερ της Ευρώπης» ανέφερε αρχικά το κείμενο και συνέχιζε:

«Όμως τις τελευταίες δραματικές εβδομάδες το project μοιάζει να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Από τον Φεβρουάριο και μετά, η κατάσταση αποτελεί πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό, που έχει χάσει επτά από τα εννέα παιχνίδια του μεταξύ ελληνικού πρωταθλήματος και Euroleague. Το Κύπελλο Ελλάδας, που κατέκτησε στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, αποτελεί τη μοναδική «παρηγοριά».

Μια σημαντική επιτυχία, βέβαια, αλλά δεν κρύβει τη σκληρή πραγματικότητα: Τρεις ήττες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και ρεκόρ 15-4, που τον φέρνει ήδη τέσσερις νίκες πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αήττητος με 19-0, και μόλις μία μπροστά από την τρίτη ΑΕΚ που έχει 14-4 και ένα παιχνίδι λιγότερο» ενώ στο εν λόγω άρθρο φιλοξενήθηκαν οι δηλωσεις που έκανε ο Εργκίν Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή.