Ερνανγκόμεθ: «Ασέβεια από τον Μπόλντγουιν»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Ισπανός φόργουορντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στην ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 85-83 καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Βέβαια η αναμέτρηση στιγματίστηκε από τα όσα επακολούθησαν μετά το τέλος του αγώνα και τον πανηγυρισμό του Γουέιντ Μπόλντγουιν μετά το buzzer beater της νίκης, με τον Χουάντσο να λέει χαρακτηριστικά στην εκπομπή της Nova.

«Ηταν ασέβεια από τον Μπόλντγουιν. Εκατσε στο κέντρο του γηπέδου πάνω στο logo της ομάδας, ήταν προκλητικός».

Όσο για το παιχνίδι; «Χάσαμε με ένα σουτ στο τέλος. Είναι μεγάλη η σεζόν, πρέπει να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Παλέψαμε, είμαι περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και την αντίδραση που βγάλαμε στο τέλος. Κάναμε αρκετά λάθη, αφήσαμε τον Μπιμπέροβιτς να σκοράρει, τους αφήσαμε να πάρουν επιθετικά ριμπάουντ, μας έλειπε η καλή επικοινωνία. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας».

Σε ερώτηση για τον Κέντρικ Ναν ανάφερε χαρακτηριστικά: «Ο Κέντρικ είναι ο καλύτερός μας παίκτης, μας έλειψε. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, θέλουμε να γυρίσει πιο δυνατός. Υπάρχουν σφυρίγματα και παίκτες που προσπαθούν να του αποσπάσουν τη συγκέντρωση».