Αυτός είναι ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

O Γουέιντ Μπόλντγουιν σε χρόνο «μηδέν» ευστόχησε σε buzzer beater και χάρισε στη Φενέρ τη νίκη μέσα στο Telekom Center Athens με 83-85.

Οι «πράσινοι» υποδέχτηκαν την.. πρώην ομάδα (στην Ευρώπη) του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και πρωταθλήτρια Ευρώπης, θέλοντας να πάρουν μια νίκη βαθμολογικής ουσίας και τεράστιας ψυχολογικής σημασίας ενόψει της συνέχειας, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Οι «πράσινοι» στην επόμενη 29η... στροφή συνεχίζουν τις αναμετρήσεις στην έδρα τους υποδεχόμενοι την Παρί στο T-Center μετά και το πέρας των εγχώριων κυπέλλων. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου στις 21:15.