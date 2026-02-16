Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Το μπουγέλωμα του Άρη Λυκογιάννη στα αποδυτήρια
Αμέσως μετά το σπουδαίο «διπλό» του Κολοσσού μέσα στο «Telekom Center Athens» επί του Παναθηναϊκού με 97-102, οι παίκτες των Ροδιτών μπουγέλωσαν τον Άρη Λυκογιάννη.
Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής τεχνικός μπήκε με υψωμένες γροθιές στα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων και αντίκρισε τους «θριαμβευτές» του, με μπουκάλια νερό στα χέρια τους. Φυσικά πριν καν προλάβει να πει το οτιδήποτε, έγινε μούσκεμα και στη συνέχεια πραγματοποίησε μια ομιλία λέγοντας:
«Είμαι σίγουρος ότι το αξίζω αυτό. Λυπάμαι που θα σας το χαλάσω, γιατί δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Είναι πολύ καλό που ακολουθεί διακοπή, γιατί πρέπει να το γιορτάσετε, το αξίζετε. Το αξίζετε 100%. Αυτή η νίκη είναι δική σας, γιατί στα τελευταία 3 λεπτά, όταν προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς, εσείς το πιστέψατε. Για αυτό κερδίσατε. Δεν σταματήσατε ποτέ να το πιστεύετε, γιατί εκτός έδρας, στο ΟΑΚΑ, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι απίστευτο.
Όμως πρέπει να σας πω αυτό. Κάντε ένα διάλειμμα, απολαύστε αυτές τις πέντε ημέρες, το αξίζετε. Αλλά πιστέψτε με γιατί το έχω δει να συμβαίνει ξανά. Αυτές οι πέντε νίκες δεν θα μας κρατήσουν στην κατηγορία. Ξέρω ότι δεν θέλετε να ακούσετε αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά αυτές οι πέντε νίκες δεν μας αρκούν. Πρέπει να κερδίσουμε τον Ηρακλή στη Ρόδο στο πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή».
Δείτε το βίντεο με το μπουγέλο του Άρη Λυκογιάννη:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Τουρκ Τέλεκομ - Φενέρμπαχτσε 76-88: Ακούραστη η ομάδα του Σάρας, μετά τον Παναθηναϊκό συνέχισε το σερί της!
- Γιαννακόπουλος: «Όταν παίκτες και προπονητές προκαλούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα, δεν πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες;»
- Παναθηναϊκός - Κολοσσός 97-102: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των Ροδιτών!