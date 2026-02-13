Μεγαλέξανδρος (Βεζένκοβ) type shit!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και στέκεται στον... Μεγαλέξανδρο του Ολυμπιακού, τον Σάσα Βεζένκοβ!

Ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, με τον Σάσα Βεζένκοβ να δείχνει για ακόμη μια φορά πως είναι ό,τι πιο καυτό κυκλοφορεί στην EuroLeague αυτή τη στιγμή.

Ο σταρ του Ολυμπιακού, αυτή η αδιανόητη παιχτάρα, δεν είχε καμία διάθεση να δει την ομάδα του να χάνει και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για αυτό. Τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7/14 εντός παιδιάς (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), μάζεψε 8 ριμπάουντ και όλα αυτά σε 32:31 στο παρκέ, απέναντι σε έναν Ερυθρό Αστέρα πολύ σκληρό, που δεν ήθελε να τον αφήσει να βρει εύκολο σκορ.

Είδαμε τον Σάσα Βεζένκοβ όμως να εκμεταλλεύεται κάθε λάθος του Αστέρα, όπως στη φάση με το μεγάλο του τρίποντο, όπου ο Μονέκε του αφήνει μερικά δέκατα του δευτερολέπτου, όμως αυτά ήταν αρκετά. Βέβαια όμως ο Σάσα έχει ρίξει και πολλή δουλειά, η οποία φαίνεται σε μικρές φάσεις.

Μια από αυτές ήταν και το κάρφωμα που έκανε στα μούτρα του Ιζούντου. Ο παλιός Σάσα θα προτιμούσε μετά την πρώτη ντρίμπλα να πάει σε ένα φλόουτερ. Ο Βεζένκοβ του 2026 όμως έβαλε τη μπάλα κάτω, πήρε τον διάδρομο και κάρφωσε, χαρίζοντάς μας μια απίθανη φάση.

Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Η δική μου είναι πως ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη. Το ταλέντο του, ο χαρακτήρας του, η διαρκής του βελτίωση, η αντοχή του. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν τον παίκτη που θαυμάζουμε στον Πειραιά και που όταν έρθει η ώρα, θα δει την φανέλα του δίπλα σε αυτές των Σπανούλη, Πρίντεζη και Παπανικολάου (ναι και του Παπ πρέπει να αποσυρθεί όταν έρθει η ώρα).

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είχε θέματα στο ματς με τον Αστέρα, καθώς το μέγεθος των Σέρβων τους έδωσε με άνεση αρκετά επιθετικά ριμπάουντ, ενώ και ο Ολυμπιακός έκανε λαθάκια τα οποία των πλήγωσαν. Και κυρίως λάθη που δεν αποτυπώνονται στην στατιστική, καθώς είδαμε επιθέσεις κακές που μετά το άστοχο σουτ έδιναν την ευκαιρία στον Αστέρα να τρέξει.

Τα τρίποντα όμως ήταν το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ερυθρός Αστέρας επέλεξε να δώσει σουτ στην ελληνική ομάδα, απόφαση που οι παίκτες του Μπαρτζώκα τιμώρησαν. Γουόκαπ, Νιλικίνα και ΜακΚίσικ είχαν από 1, 3 εύστοχα τρίποντα από τον Βεζένκοβ και από 4 οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, που για ακόμη ένα ματς ο Μπαρτζώκας επέλεξε να βάλει μαζί στην τέταρτη περίοδο και δικαιώθηκε.

Πλέον στον Ολυμπιακό κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Πρώτα Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Ηρακλή και από Δευτέρα ακολουθεί το Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας.

Και επειδή το Gazzetta θα είναι εκεί και θα έχει πολλά να σας δείξει από την πανέμορφη πόλη της Κρήτης, μείνετε συντονισμένοι!

ΥΓ. Ναι, ο τίτλος είναι… εμπνευσμένος από τις ατάκες του Gio Kay. Διότι ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ένας Μέγας Αλέξανδρος και μαζί του ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη.

ΥΓ2. Σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις. Επειδή όμως έχω λάβει πολλά μηνύματα από φίλους του Ολυμπιακού, όπως οι παίκτες και οι προπονητές ασχολούνται με τα των ομάδων τους, έτσι πρέπει να κάνουμε και οι υπόλοιποι που είμαστε έξω από τον χορό. Αν ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει, δεν έχει να φοβάται κανέναν. Το δεδομένο είναι πως ο Χέιζ Ντέιβις, τον οποίο εκτιμώ πολύ και σε προσωπικό επίπεδο, δεν είναι ο παίκτης που «σβήνει» τον Σάσα Βεζένκοβ.

ΥΓ3. Πολλοί λένε το Κύπελλο Ελλάδας… κυπελάκι. Εγώ θα πω ότι είναι ένας τίτλος και στον Ολυμπιακό, έναν σύλλογο που σε όλα τα αθλήματα έχει μάθει να διεκδικεί τα πάντα, το θέλουν σαν τρελοί.

ΥΓ4. Κάθε φορά που ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλά είναι απολαυστικός. Και ας πει ο καθένας ό,τι θέλει. Χαρακτήρα σαν αυτόν του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού δεν θα βρείτε.

ΥΓ5. Στη φάση που διαμαρτύρεται ο Αστέρας, εγώ από τα ριπλέι στο γήπεδο είδα να την βγάζει ο Μονέκε.

ΥΓ6. Ντόρσεϊ και Φουρνιέ έχουν βρει πλέον τον τρόπο να συνυπάρχουν στην πεντάδα στα κρίσιμα και αυτό θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό στην συνέχεια.

ΥΓ7. Θα ήθελα πολύ να μάθω τι είπαν Μπαρτζώκας και Βεζένκοβ…